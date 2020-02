Sindrome da porta aperta per il Napoli, quasi pari gol fatti e subiti

Trentaquattro (34!) gol subiti in 23 giornate di campionato, a fronte dei 36 fatti. E “l’inseguimento” continua: nel senso che ne mancherebbero soltanto un paio per pareggiare i conti fra attivo e passivo. Un dato che già sconcerta di per sé, ma ciò che maggiormente sciocca (e scoccia) è che al San Paolo, ovvero nello sbandierato fortino azzurro, si finisce col subire quanto in trasferta. Parità assoluta sin qui, coi 17 subiti in casa, e i 17 presi fuori (dove si segna peraltro di più: 21 a 15 rispettivamente).