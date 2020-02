Serie B: Play-off e play-out dovranno disputarsi prima degli Europei

EUROPEI E DATE SPAREGGI

Ma i problemi non mancheranno, soprattutto relativamente alla tempistica degli spareggi salvezza e promozione. Gli Europei di calcio che scatteranno il 12 giugno e si chiuderanno il 12 luglio. Impediranno, infatti, il sovrapporsi di eventi diversi nella settimana precedente al via della competizione internazionale che vedrà il ritorno sulla scena della nostra Nazionale dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Russia.

In ogni caso i play off e i play out di B, nelle intenzioni della Lega, si dovranno disputare entro il mese di maggio senza sforare, dunque, a giugno. L’Assemblea delle società cadette definirà date playoff/playout e modalità di svolgimento della Supercoppa del Primavera 2. Gara che mette di fronte le squadre vincitrici dei due gironi e promosse direttamente in Primavera 1.

In via Rosellini verranno poi affrontate tematiche di marketing e questioni specificamente legate ai diritti televisivi. Le comunicazioni del presidente Mauro Balata e l’informativa del direttore generale Stefano Pedrelli chiuderanno la riunione milanese. Fonte: CdS