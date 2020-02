Domani sera a San Siro si giocherà la sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter e per Gattuso c’è da scegliere il partner della difesa per Manolas. Come riporta il Corriere dello Sport, il dubbio è tra Maksimovic-Koulibaly per affiancare il greco. Sulle corsie esterne, out per squalifica Hysaj, giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui. In porta ancora spazio a Ospina per i problemi al fianco di Meret.

La Redazione