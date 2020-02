Giudice sportivo serie B: squalificati due calciatori al Benevento ed uno alla Salernitana

Il giudice sportivo di serie B ha fermato per tre turni (più ammonizione) Danilo Soddimo (Pisa) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per avere, al 41′ del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra”. Scrive l’Ansa, tra i sei giocatori espulsi in relazione alle gare dell’ultimo turno, tutti per una giornata, è stato squalificato Massimo Volta (Benevento) “per intervento falloso su un avversario che aveva una chiara occasione da rete”. Per i non espulsi, una giornata di stop a Nicolò Brighenti (Frosinone); Alberto Lopez Gasco (Salernitana); Salvatore Monaco (Cosenza); Pasquale Schiattarella (Benevento).

Un’ammenda di 3.000 euro è stata comminata al Cosenza “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un bengala e lanciato nel recinto di gioco un petardo”.