Avversario Napoli – Ballottaggio in attacco per Conte

L’Inter è tornata ad allenarsi nella giornata di ieri in vista della sfida contro il Napoli valevole per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. Per Antonio Conte probabile ampio turnover, non è da escludere che al fianco di Lautaro Martinez ci possa essere Sanchez e non Lukaku. Sulle corsie esterne Moses e Biraghi, con Young che si riposa. In difesa un altro dubbio D’Ambrosio o Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar. In porta ancora Padelli per i problemi al dito di Handanovic.

La Redazione