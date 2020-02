Gallo: “Napoli rifiuta le persone col pedigree, ma ama gli outsider”

Massimiliano Gallo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Nella precedente gestione era sempre colpa di Ancelotti, la mia vuole essere una provocazione sul trattamento mediatico riservato a Gattuso, rispetto a quello riservato ad Ancelotti. E’ chiaro che il problema non fosse il 4-3-3, né la preparazione fisica. Perché bisogna per forza aggrapparsi al populismo per parlare di calcio? Antropologicamente Napoli rifiuta le persone col pedigree, come Benitez, ma ama gli outsider: questa cosa non la digerisco. Che Ancelotti abbia fatto male quest’anno a Napoli, non ci piove, ha ereditato però una macchina a fine corsa. Sarri è stato un bellissimo triennio, ma poi terminato, anche perché è andato via. Ancelotti voleva rimanere al Napoli, bisognava affrontare le difficoltà con lui”.