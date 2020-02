Giocatori stranieri, quale club/campionato ne ha di più in Europa?

Giocatori stranieri in Europa: la Premier il campionato più “multietnico” con il 65%, Serie A seconda con 60%. In Italia è il Napoli la squadra con più stranieri.

Premessa e contesto di ricerca:

Se tracciamo una linea del tempo lungo tutta l’evoluzione della storia del calcio. Vedremo come, col passare degli anni, ci sia stato un aumento dei giocatori stranieri all’interno dei vari campionati. Col termine straniero non andremo a identificare una nazionalità precisa o una determinata provenienza. Bensì tutti coloro che hanno nazionalità differente da quella della lega in cui militano. Abbiamo così deciso di analizzare, dopo la chiusura del mercato invernale, quale campionato in Europa ha il maggior numero di calciatori stranieri ed estendere questo discorso anche ai club.

Stranieri in Europa: qual è il campionato più “multietnico”?

Quello che prima ero lo sport in cui poche e quasi sempre le stesse nazionalità eccellevano. E’ diventato un fenomeno di intrattenimento planetario. Ciò è sintomo di una globalizzazione del calcio, visto che i campionati diventano sempre più multietnici ed il numero dei nazionali tende a diminuire.

Grazie al database offerto da transfermarkt.it abbiamo stilato una classifica dei top campionati europei col maggior numero di stranieri sul totale dei calciatori, dalla quale di conseguenza emerge anche il campionato più “nazionale”.

In testa a questa speciale classifica abbiamo la Premier League con il 65% di stranieri, la cui maggioranza è composta da francesi, con ben l’8,7%. A seguire troviamo la Serie A con il 60% di stranieri, prevalentemente brasiliani con il 12,3%. Il campionato con più nazionali è invece La Liga, dove il 59,5% è composto da spagnoli e la maggior parte degli stranieri sono rappresentati dagli argentini con il 12,1%.

Qual è la squadra con più stranieri in Europa? Il Monaco domina incontrastato, in Italia svetta il Napoli

Emblematico il caso del Monaco, squadra francese ma che di francese ha solo l’appartenenza geografica e l’accento. Ironia a parte, la rosa dei monegaschi è la regina incontrastata in Europa di questa graduatoria. D’altronde come potrebbe essere altrimenti contando il 100% di stranieri in squadra. Gli altri club che spiccano nei rispettivi campionati per numero di stranieri sul totale della rosa sono i seguenti:

Al secondo posto troviamo il Wolverhampton, dalla Premier League, con ben l’84% di stranieri. Il terzo posto è occupato dal Napoli col l’81% di stranieri in rosa e se in Serie A i brasiliani sono i più presenti dopo gli italiani, i partenopei vantano il massimo esponente verdeoro del nostro campionato in Allan, che tra gli italo-brasiliani ha il prezzo del cartellino più elevato. In quarta posizione lo Schalke per la Bundesliga, con il 76% di stranieri. A chiudere troviamo il Real Madrid con il 73%.

Champions League, quale club si presenta agli ottavi di finale con più stranieri in rosa?

In questa tabella abbiamo invece analizzato quale tra i 16 club che si sfideranno nei prossimi ottavi di Champions League ha il maggior numero di stranieri sul totale della propria rosa. Sul podio troviamo due italiane: al primo posto sempre il Napoli con il suo 81%, al terzo invece ecco l’Atalanta con il 78,2% di stranieri in rosa. A dividerle c’è il Manchester City, in seconda posizione col 79,2%. A metà classifica abbiamo un pari merito tra i campioni in carica del Liverpool e il Barcellona, entrambe con il 66,7%. Chiudono invece due tedesche: penultimo il Borussia con il 57,7% ed ultimo il Bayern Monaco, con poco più di metà rosa straniera, precisamente il 54%.

Un Club ai prossimi Europei

Se non fosse per Kenan Kodro, trequartista dalle origini bosniache, magari avremmo potuto vedere l’Athletic Bilbao giocarsi le qualificazioni ai prossimi europei. Perché, come abbiamo già detto, c’è un’altra faccia della medaglia. Nell’ultima tabella vediamo infatti il club che spicca nel proprio campionato per numero di giocatori “nazionali” sempre sul totale della rosa e non stupisce che tra tutti, in prima posizione ce ne sia uno spagnolo: l’Athletic Bilbao che conta un solo straniero all’interno della sua rosa elevandosi così a squadra europea più “nazionale”. Il made in Italy invece appartiene al Brescia.

