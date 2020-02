Avv. Pisani: “Stiamo pensando di agire contro l’arbitro…”

LA PROTESTA

La frustrazione è tanta nei cuori napoletani. «Il problema è sempre lo stesso, c’è una riserva di giustizia sportiva che blinda tutto, anche gli imbrogli che sono venuti poi a galla negli anni», ha specificato l’avvocato Angelo Pisani, sempre presente sul tema. «Oggi è permesso solo ai tesserati di poter agire, un semplice tifoso non può chiedere giustizia. Ma abbiamo il dovere di protestare anche solo provocatoriamente per smuovere la palude, perché non è detto che non possa cambiare la situazione», ha precisato annunciando le mosse future.

«Stiamo pensando di agire contro l’arbitro e la sua responsabilità professionale nei confronti dei tifosi per il palese l’errore. Esistono responsabilità di medici, di avvocati, gli arbitri non possono essere esenti da errori. C’è bisogno di una responsabilità personale per poter citare l’arbitro in prima persona e cambiare le cose». Fonte: Il Mattino