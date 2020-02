Le polemiche contro gli arbitri continuano: Lo sfogo dei tifosi

IL CASO

Un fiume di rabbia quello dell’immediato post partita tra Napoli e Lecce. Rabbia per la sconfitta che si unisce all’amarezza per l’ennesimo episodio controverso che non fa felice i napoletani. «Un rigore netto diventa ammonizione per simulazione. E il Var conferma tra l’incredulità generale. Giua va fermato!», scrive Vincenzo su Twitter, e il tenore degli altri commenti non è diverso: «Magari non sarà nettissimo, ma il difensore va su Milik e la simulazione è inesistente. Il Var esiste e va consultato», chiedono i tifosi napoletani sul web ricalcando le parole di Cristiano Giuntoli nel post gara.

COME RONALDO

A saltare all’occhio, soprattutto un episodio simile dello scorso ottobre, con Giua che aveva fischiato a Cristiano Ronaldo un rigore molto simile. «Trovatemi le differenze tra questo rigore e quello non dato al Napoli», chiede Enrico rivedendo le immagini del penalty concesso al portoghese contro il Genoa sul finale, mentre Catello insiste «Com’è possibile fare due chiamate diverse con lo stesso arbitro? Non sarebbe più giusto andare a rivedere?», come nelle parole di Paolo: «È incredibile fare finta di nulla». Fonte: Il Mattino