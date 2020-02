Serie A – aBogalisse Sassuolo, sprofondo Spal: 2-1 per i neroverdi

Colpo grosso da infarto per il Sassuolo. I neroverdi vincono 2-1 in casa della Spal nel derby emiliano del lunch match della 23a giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 24′ min con Bonifazi su un errore di Consigli. Nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto. Al 65′ min arriva il pareggio con Caputo su calcio di rigore e al 90′ min il Sassuolo completa la rimonta con Bogà. Continua l’ottimo momento per la squadra di De Zerbi (terza vittoria nelle ultime quattro partite), che va 29 punti. Sprofonda ancora di più la Spal, sempre ultima in classifica, è soprattutto la panchina di Semplici, ora a forte rischio esonero

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo (41′ pt Murgia), Missiroli, Castro (15′ st Castro), Reca; Di Francesco (40′ st Valdifiori), Petagna. All.: Semplici

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè (1′ st Defrel), Boga; Caputo (45+2′ st Magnani). All.: De Zerbi

Arbitro: Giacomelli

Gol: 24′ min pt Bonifazi (Spal), 20′ st min rig. Caputo, 45′ min st Boga (Sassuolo)

Ammonizioni: Dabo, Strefezza (Spal), Obiang, Locatelli, Kyriakopoulos, Consigli (Sassuolo)

Recupero: 0′ pt, 3′ st