DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Lecce, ultime dallo spogliatoio azzurro

Arbitro: Giua di Olbia; Ass1: Galetto; Ass2: Rocca; IV: Fourneau; VAR: Abisso; AVAR: Del Giovane

12,07 – Il collega di Sky Massimo Ugolini dall’interno dello stadio San Paolo aggiorna su Napoli-Lecce. Dalla Puglia arriveranno in 200 che riempiranno il settore ospiti. Per il resto la formazione degli azzurri vedrà Koulibaly dal primo minuto, con Ospina tra i pali.

Quest’oggi allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Lecce per la quarta giornata del girone di ritorno. All’andata gli azzurri vinsero in terra salentina per 1-4, partita comunque tutta da vedere, visto il gioco offensivo della squadra di Liverani. Mister Gattuso ha ancora dubbi di formazione che scioglierà a poche ore dalla gara. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

