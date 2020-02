Inter/Milan 4-2, i nerazzurri ribaltano il derby nella ripresa

Inter/Milan – E’ la sera del derby e la scala del calcio, San Siro, si veste a festa. Molto in palio questa sera. L’aggancio della vetta della classifica per l’Inter di Conte, in condominio con la Juve e il raggiungimento della zona Europa League per il Milan di Pioli. I rossoneri iniziano alla grande e colpiscono un palo con Calhanoglu, a cui rispondono i nerazzurri con un’ occasione di Godin, Al 41′ è il Milan a passare meritatamente in vantaggio con Rebic su assist di Ibrahimovic ed è lo stesso svedese a raddoppiare allo scadere. Squadre negli spogliatoi con gli “ospiti” in doppio vantaggio. Nella ripresa l’Inter ha un diverso piglio e nel giro di pochi minuti rimette il derby in parità con le reti di Brozovic (31′) e di Vecino (53′). Al 70’ poi la rimonta diviene completa grazie a De Vrij. Da annoverare nel finale la traversa per Eriksen ed il palo di Ibra. La chiusura è di Lukaku

Inter – Milan 4-2 40′ Rebic (M), 45+1′ Ibrahimovic (M), 51′ Brozovic (I), 53′ Vecino (I), 70′ De Vrij (I), 93′ Lukaku (I)



INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (80′ Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez (72′ Eriksen), Lukaku. All. Conte



MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (79′ Leao), Kessié (81′ Paquetá), Bennacer, Rebic (84′ Bonaventura); Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Ammoniti: Vecino (I), Skriniar (I), Barella (I), Kessié (M)