Iniesta vince la Coppa dell’Imperatore dopo una finale storica

Una finale finita ai rigori, ma che passerà alla storia per l’incredibile sequenza di rigori sbagliati, di fila, da ambo le parti. È successo in Giappone tra Yokohama Marinos e il Vissel Kobe di Iniesta, la prima vincitrice del campionato e la seconda della Coppa dell’Imperatore. La vittoria finale del Vissel non arrivava da 25 stagioni, un digiuno lunghissimo che però è stato oscurato dalla vera star della serata: il dischetto. Allo scadere del match il punteggio era 3-3, quindi si va ai rigori. E qui entra in campo la surrealtà dei ben nove rigori falliti uno dietro l’altro: inizia una serie improbabile di parate – del portiere del Vissel Iikura e della controparte del Marinos Park Iru-gyu – e palle in alto, incluse diverse palle che colpiscono i pali o la traversa. Ci riesce solo Yamaguchi del Vissel Kobe, che regala il trofeo a Iniesta e squadra. Fonte: Il Mattino