Floro Flores lascia i professionisti ma non il calcio: Quando Totti chiama…

Il calcio è un po’ come una malattia dalla quale non si guarisce. Lo sa bene anche Antonio Floro Flores che a 36 anni ha detto basta con i professionisti ma non con il calcio. Ecco perché quando è arrivata la proposta per ripartire con il calciotto non ci ha pensato su due volte. Anche perché la squadra che lo ha contattato non è proprio una qualunque.

Si tratta del Totti Sporting Club, la squadra dell’ex capitano della Roma che ogni settimana scende in campo in prima persona per divertirsi con gli amici. Ma soprattutto per vincere. L’annuncio del nuovo acquisto è arrivato come da tradizione per la squadra di Totti. Tramite gli attivissimi canali social che ogni giorno vengono aggiornati con grafiche accattivanti. Video emozionali e racconti di allenamenti e partite.

Stavolta è toccato all’ex attaccante napoletano che ha annunciato il ritiro proprio nelle scorse settimane dopo le ultime due stagioni trascorse in serie C con la maglia della Casertana. Prima, la sua carriera partita da Napoli con l’esordio in serie A indossando la maglia della propria città, era stata costellata di emozionanti stagioni in giro per l’Italia (tra tanta serie A e un po’ di serie B) e una breve esperienza in Spagna al Granada. Fonte: Il Mattino