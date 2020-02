CENTROCAMPO – Contro il Lecce un ballottaggio per Gattuso

Ieri in conferenza stampa il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha praticamente anticipato alcune delle scelte che metterà in campo contro il Lecce di Liverani. Il ritorno in difesa di Koulibaly e l’esclusione dal primo minuto di Fabian Ruiz a causa della febbre. In mediana, come riporta il Corriere dello Sport certi del posto Demme e Zielinski, mentre ci sarà il ballottaggio tra Allan e Lobotka, con lo slovacco in leggero vantaggio sul mediano brasiliano. Sarebbe lo stesso centrocampo che aveva iniziato contro la Lazio in Coppa Italia.

La Redazione