CdS – Il futuro azzurro Rrahamani, prova sufficiente

Per il futuro acquisto del Napoli Rrahamani non è stata una settimana semplice, visto che ha affrontato Milan, Lazio e Juventus e nel complesso se l’è cavata. Secondo il Corriere dello Sport contro i bianconeri, per il difensore dell’Hellas Verona, è stata una prova sufficiente, purtroppo sul gol di Cristiano Ronaldo di più non poteva fare, ma nel complesso si è ben comportato in marcatura, non disdegnando la fase offensiva, sfiorando anche il tocco ad inizio partita.

Rrahamani 6

La Redazione