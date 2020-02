Milik e Mertens tornano al goal: Solo così il Napoli può risalire la china

GOL E VITTORIE

E allora, chi si rivede: bentornati principi, cioè attaccanti azzurri. Baci e abbracci a Mertens, in campo per la prima volta nel 2020 a Genova e soprattutto a segno dopo una specie di astinenza di 127 giorni (prolungata dalla partita con il Brescia del 29 settembre 2019); e poi a Milik, che dopo una parentesi ricchissima al tramonto dell’esperienza di Carletto, con Gattuso di recente s’era un po’ appannato. Per la precisione: in virtù del gol con la Samp, Arek è tornato a fare festa dopo cinque partite di lavoro senza reti. Tra l’altro, se consideriamo che con la Juve era toccato a Insigne mettere il sigillo sulla serata, la conseguenza è evidente: da quando il Napoli ha ritrovato i suoi attaccanti, ha ricominciato anche a vincere. Uno e due. E poi tre: in Coppa Italia, nei quarti con la Lazio, con un colpo di genio di Lorenzino. Fonte: CdS