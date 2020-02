Montervino: “Far andare via Hamsik, un errore imperdonabile!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Francesco Montervino, ex Napoli: “Lorenzo sta dimostrando molto, al di là dell’aspetto tecnico e fisico, proprio quello caratteriale. Cerca il supporto della sua gente e cerca di portarsi la squadra sulle spalle e ci sta riuscendo. E’ bastato mettere un giocatore funzionale per far giocare la squadra. Ancelotti non è che non vedeva la difficoltà, non voleva il 4-3-3 prediligeva un altro sistema di gioco. Mandare via Hamsik è stato un errore madornale, io sono un tifoso malato di Marek, ma forse sono di parte perché ci ho giocato insieme. Lecce avversario scomodo, ma non credo ci sarà partita domani, il Napoli non può perdere. Prima di domenica scorsa dissi che bisogna credere nel grande obiettivo, almeno per arrivare al minimo, ma bisogna assolutamente puntare alla Champions. Credo molto più che nel tempo possa avere difficoltà la Roma che l’Atalanta che è una scheggia impazzita”.