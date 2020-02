Mercadante Dg Lecce:”Sappiamo il valore del Napoli,ma lo affronteremo a testa alta”

Queste sono le parole di Giuseppe Mercadante, direttore generale del Lecce, sulla sfida tra il Napoli ed i salentini:

“Non posiamo lamentarci del lavoro svolto dai ragazzi.Ci siamo prefissati come obiettivo la salvezza e per adesso siamo un po distanti.Affronteremo il Napoli a testa alta,sappiamo il valore dei nostri avversari e la gara sarà molto difficile,ma questo non ci fa paura.Volevamo Luperto e Tonelli è vero ma il mercato è imprevedibile e certe volte i giocatori fanno le loro scelte.Sono comunque felice per Sebastiano , è cresciuto molto “