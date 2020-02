Martina Gelmetti (att. Napoli femm.): “La serie A? Siamo le favorite”

Quest’oggi nel corso di Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto l’attaccante del Napoli femminile Martina Gelmetti. “Sono ancora ad 8 gol, ma voglio superare i 13 dell’anno scorso. Serie A? Diciamo che ce l’abbiamo in mano dall’inizio del campionato, siamo partite favorite. Ma quando abbiamo qualcosa in mano è facile farsela scappare, bisogna lottare di più. A Casamarciano vengono a seguirci forse 100 persone, abbiamo il sogno di giocare al Collana. Napoli? Mi ha fatta innamorare dal primo giorno, sto bene fuori casa. Vorrei rimanere qui ancora a lungo, se arriva la Serie A non me la faccio scappare. Mi piacciono un sacco Mertens e Insigne, rispecchiano il mio gioco. Mi sento più Insigne, mi sento nata per gli assist, rispetto che gol. Napoli è una squadra molto veloce, devono tornare a giocare senza pensieri. San Paolo? Non seguo molto i maschietti, come qualsiasi altro sport, li seguo in TV. Calciatrice preferita? Mi piace molto Melania Gabbiadini che non gioca più, ma adesso Tatiana Bonetti”.

