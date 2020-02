G. Malagò: “Razzismo? Se non cambiano le regole…”

Giovanni Malagò non perde mai l’occasione per apprezzare il bel lavoro di Napoli e della Campania dal punto di vista dello sviluppo del momento sportivo in regione. Anche a margine di un evento promosso dalla Federazione Ginnastica italiana presso una delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha parlato anche del razzismo negli stadi.

Quando pensa che potrà essere risolta la piaga dei cori razzisti?

«Ahimè temo che se tra un anno vengo di nuovo a Napoli riparleremo sempre della stessa cosa».

Come mai?

«Se non cambiano determinate regole è perché il problema non si risolve».

Cosa si può fare?

«Servono leggi diverse perché questa dei cori razzisti negli stadi italiani è diventata purtroppo una spiacevole abitudine».

Lei cosa propone?

«Sono state introdotte tante tecnologie utili per debellare il problema. Una volta individuato il soggetto colpevole, però, va punito per davvero. Basti pensare che in Inghilterra li prendono, li radiano dagli stadi e in certi casi li sanzionano anche sul posto di lavoro. Poi ci si augura che una volta sistemato il tutto si possa tornare alla normalità, altrimenti ogni settimana ci troveremo sempre in situazioni analoghe». Fonte: Il Mattino