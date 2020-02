La “Tribuna Young” sarà attiva anche per il Barcellona, che gesto della SSC Napoli

La risposta della città non tesserata, dopo i dati non proprio confortanti spediti dai 13 mila abbonati, è stata decisamente entusiasmante: non resta che attendere e continuare a monitorare, come riporta il CdS, anche perché agli acquirenti ancora interessati non restano che i settori più esclusivi. E meno economici. Listino prezzi: Tribuna Posillipo 250 euro; Tribuna Nisida 190 euro; Tribuna Family 120 euro, ridotto 40 euro Under 12; Distinti 130 euro; Curve A e B 70 euro. Tra l’altro, per il settore inferiore dei Distinti è sempre possibile aderire al progetto, Tribuna Young, in virtù del quale le scuole calcio campane accreditate dalla Figc possono portare allo stadio i propri iscritti attraverso una procedura online (le info sul sito Sscnapoli.it).

La Redazione