Ghoulam prossimo al rientro, c’è una gara come obiettivo

Buone notizie su Faouzi Ghoulam, che dopo aver recuperato dagli acciacchi che lo hanno costretto a restare fermo per un bel pò. L’algerino rientrato in gruppo, si allena con i compagni e mette nel mirino il Cagliari, dove potrebbe scendere in campo da titolare. Lo staff medico ha svolto un lavoro straordinario, riuscendo a recuperare tutti gli infortunati, ad eccezione per Malcuit che sta in fase riabilitativa dopo essere rientrato a lavorare sul campo. Positivo il rientro di Ghoulam che darà il suo contributo al Napoli, visto il ciclo di partite ravvicinate in pochi giorni. Fonte: CdS.