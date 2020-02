Ultime Lecce – Attacco “dimezzato” per Liverani contro il Napoli

Il Lecce si presenterà a Napoli con il morale alto dopo il successo per 4-0 contro il Torino, ma con una formazione con diverse defezioni. Secondo il Corriere dello Sport, quasi certi di non esserci al San Paolo, gli attaccanti Babacar e Farias, mentre a centrocampo assente Tatchidis. Recuperati in extremis invece Gabriel, Shakov e Saponara, ma partirebbero dalla panchina. Per il resto Mancosu agirà alle spalle delle punte Lapadula e Falco.

La Redazione