DIFESA – Piccolo fastidio al fianco per Meret. K2 scalpita

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domani contro il Lecce alle ore 15,00 per la quarta giornata di ritorno. Secondo il Corriere dello Sport, per un piccolo problema al fianco Meret dovrebbe andare in panchina, al suo posto c’è Ospina. Per il resto Koulibaly scalpita per un posto da titolare al fianco di Maksimovic, visto che Manolas è reduce dal viaggio in Grecia per la nascita della figlia. Ai lati Di Lorenzo a destra e Mario Rui o Hysaj a sinistra.

La Redazione