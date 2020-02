De Canio: “Il Napoli al completo fa quello che vuole. Ora lo è”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi De Canio, allenatore: “Napoli-Lecce del 2010 fu l’unica volta che persi le staffe con Piatti. Uno accetta tutto perché il calcio ti mette difronte a certe situazioni, possono capitare episodi, ma il modo, il momento, gli ultimi minuti, una squadra che si deve salvare, tutto questo mi fece proprio male. Vittoria al Napoli e salvezza al Lecce? Spero che tutte e due raggiungano i propri obiettivi. Corsa Champions riaperta? Secondo me non è mai stata chiusa. Io ritengo che il Napoli al completo, recuperando tutti i giocatori e la condizione mentale adatta, con la qualità della rosa ed organizzazione tattica, possa fare qualsiasi cosa voglia. Mi dispiace il mancato acquisto di un terzino sinistro, perché è una lacuna evidente. Mi associo ai complimenti di Gattuso a Liverani, perché il Lecce è riuscito a fare il salto doppio mantenendo le loro peculiarità, come squadra che tende a giocare e riesce a rimanere a galla, ovvero la chiave per arrivare fino alla fine e centrare l’obiettivo salvezza”.