Gattuso avverte alla squadra di non sottovalutare il Lecce

Mister Gattuso non si fida, e avverte i suoi giocatori di fare attenzione e di restare concentrati, queste le sue parole: “Ragazzi, facciamo attenzione a questo Lecce”, riportato quest’oggi da Raffaele Auriemma su Tuttosport. Anche nella seduta in palestra di ieri il tecnico ha spiegato i motivi per non sottovalutare i salentini, che hanno maggiori motivazioni rispetto alla partita dell’andata. Gattuso vuole una squadra concentra come quella con i match importanti, per evitare gli errori visti in passato.