Il Napoli chiama e il San Paolo risponde presente

LE PRESENZE

Come detto la prevendita è andata bene. Si stanno completando quasi tutti i settori. Le Curve a 14 euro hanno un costo accessibile così come i Distinti a 30. Certo, rispetto ai prezzi della Champions League non c’è paragone. Ma adesso serve pensare alla partita che si dovrà giocare. Bisogna essere determinati sugli spalti e in campo. Ormai i calciatori sanno che il San Paolo è dalla loro parte. Troppi i fischi ricevuti, anche meritatamente. Ma adesso sono tutti applausi e cori a favore. A Marassi c’era un folto numero dei gruppi organizzati. Gli ultrà non si sono mai stancati di cantare e alla fine hanno potuto festeggiare un altro successo. Fondamentale per la risalita in classifica. L’Europa piace a tutti, soprattutto andando in trasferta. Questo Napoli può puntare di certo alla vecchia Coppa Uefa ma con un po’ di continuità in più e sperando in qualche frenata dei diretti concorrenti potrebbe anche ambire alla zona Champions. E sarebbe una impresa non da poco visto il rendimento fino alla sfida con la Lazio. Gattuso ci va cauto ma naturalmente è contento per il ritorno allo stadio dei napoletani. Era arrivato in una aria di mestezza e oggi, grazie anche al suo ottimo lavoro, ha tutta la città dalla sua parte. Ma naturalmente dovrà continuare a vincere per evitare una depressione che non fa bene a nessuno. Dunque, il Napoli chiama, il San Paolo risponde alla grande. Fonte: Il Roma