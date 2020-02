Pedullà: “Il Napoli perderà Callejon, su Mertens invece…”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle strategie di mercato del Napoli a proposito dei rinnovi di contratto: “De Laurentiis al termine della stagione perderà sia Mertens che Callejon? Io ho delle notizie diverse per quello che concerne il futuro dei due calciatori che, come ricordiamo, hanno il contratto in scadenza con il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli vorrebbe riconfermare Mertens. Aurelio De Laurentiis sarebbe anche disposto ad aumentare l’ingaggio del belga. La situazione legata al futuro di Callejon, invece, è molto diversa. Non vedo spiragli per il rinnovo. Sia chiaro, siamo a febbraio e le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Al momento, però, vedo l’esterno spagnolo lontano da Napoli“.