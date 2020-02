MERCATO – Sul baby Hlozek c’è una discreta concorrenza

Il mercato non dorme mai, anzi è sempre sveglio e ci sono diversi giovani da seguire, dove possono fare la differenza in maniera prospettica. Ieri l’ex d.s. di Fiorentina e Lecce Pantaleo Corvino ha detto nel corso di Radio Marte, oggi riportato anche dal Corriere dello Sport, del diciassettenne attaccante dello Sparta Praga Hlozek. “Il Napoli ha iniziato a seguire questo calciatore davvero interessante”. Una notizia fresca e che spalanca un mondo, ma sul quasi maggiorenne ci sono anche Borussia Dortmund, Juventus e i club della Premier League. Una discreta concorrenza per un calciatore che se ne parla bene per il presente, ma soprattutto per il futuro.

La Redazione