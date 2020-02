ALLERTA VIMINALE: la gara di Coppa Inter/Napoli è ad alto rischio! Vendita libera dei biglietti

Inter-Napoli, dal giorno di Santo Stefano del 2018, non è più considerata, dal punto di vista dell’ordine pubblico, con la morte di Daniele Belardinelli negli scontri all’esterno dello stadio Meazza, una gara come le altre. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno ha inserito, ieri l’altro, il prossimo match di Coppa Italia delle due squadre, fissato per mercoledì 12, tra le gare connotate «da alti profili di rischio», rinviando alle valutazioni del Casms l’individuazione di misure di rigore. Il Comitato non ha ancora presentato le sue valutazioni, ma la vendita dei biglietti va avanti. Nelle scorse ore, c’è stato anche sconcerto da parte di chi il tagliando lo ha già acquistato: perché la vendita è partita mercoledì, con questa scritta che campeggia sul sito dell’Inter, nella sezione dove si acquistano i biglietti: «In attesa della delibera delle autorità, i residenti nella regione Campania potranno accedere allo stadio solo se in possesso di tessera del tifoso». Per tutti gli altri, anche tifosi del Napoli, che non sono residenti in Campania, la vendita, a pochi giorni dalla gara, resta assolutamente libera. I fatti del 26 dicembre del 2018 sono ancora addensati in un processo che, nei giorni scorsi, ha visto il tribunale di Milano prorogare le indagini. Per la morte del Belardinelli, resta agli arresti domiciliari Fabio Manduca, accusato di aver travolto Belardinelli con la sua auto, mentre sono altri 19 gli indagati. Il supplemento di indagini nasce dalla necessità dei giudici di un più attento incidente probatorio, con la decisione che potrebbe scagionare i 19 indagati (che non sono solo supporter napoletani) dal filone d’inchiesta principale, anche perché, al momento, non sono state rilevate tracce di un coinvolgimento. Fonte: Il Mattino