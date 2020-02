Chiariello:”Nella memoria dei napoletani quel giorno di dicembre 2010 è rimasto impresso nella memoria”

L’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo , sulla prossima sfida di campionato:

“E’ un editoriale, non un amarcord, eppure questa è la settimana di Napoli-Lecce. Nella memoria dei napoletani quel giorno di dicembre 2010 è rimasto impresso nella memoria. Quell’anno non vincemmo niente, Mazzarri in panchina ed una squadra ben posta. De Sanctis stoppò Piatti, dopo pochi istanti Corvia lo superò e Grava fece un salvataggio clamoroso ed il Matador la mise nel sette di Rosati. Questo è il viatico a questa gara, in panchina abbiamo un altro uomo di passione, molto più hombre vertical, speriamo diventi un grande allenatore a Napoli. Questo Napoli non può perdere questa sfida per portare un filotto di risultati positivi”.