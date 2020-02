Serie A/ Roma-Bologna 2-3: Spettacolo all’Olimpico, il Bologna vince!

Dopo un primo tempo targato Bologna, il secondo tempo vede gli emiliani ancora in gran spolvero tanto che al 52esimo, Barrow realizza l’ 1-3, grazie ad un’azione personale che termina con la conclusione del gambiano in rete. Al 59esimo Kolarov prova con il mancino, ma Skorupski si fa trovare pronto e con un colpo di reni devìa il pallone. Al 73esimo la Roma accorcia le distanze, grazie a un colpo di testa di Mkhitaryan, dopo un cross di Bruno Peres. All’80esimo ancora Roma, con Dzeko che dal limite prova il destro che viene respinto da Skorupski. All’81esimo bruttissimo fallo di Cristante che gli vale il rosso diretto. Dopo 5 minuti di recupero termina il match. Grande vittoria per il Bologna fuori casa ,che gli permette di guardare alla zona Europa; seconda sconfitta consecutiva per la Roma che rischia di allontanarsi dalla zona Champions.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon ( 62′ Bruno Peres ), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout ( 79′ Kalininc ); Under ( 57′ Carles Perez ) , Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Svanberg ( 77′ N.Dominguez ) , Schouten, Soriano; Orsolini ( 83′ Skov Olsen ), Palacio, Barrow ( 86′ Juwara ).

Marcatori: 16′ Orsolini (B), 22′ Aut. Denswil (R), 26′ Barrow (B), 52′ Barrow (B), 73′ Mkhitaryan (R)

Ammonizioni: 38′ Svanberg (B), 55′ Schouten (B) , 59′ Santon (R), 60′ Bani (B), 85′ Bruno Peres (R), 89′ Skorupski (R)

Espulsioni: 81′ Cristante (R)