Amedeo Bardelli (dir. TiketOne): “Napoli-Barcellona? Tifosi non fatevi fregare. Ecco le modalità”

Nella mattina di oggi ore ed ore di code ai botteghini per la partita di Champions League di martedì 25 Febbraio tra il Napoli e il Barcellona. Il direttore di TiketOne Amedeo Bardelli è intervenuto a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano. “L’unica cosa che posso dire è che la disponibilità dei biglietti di Napoli-Barcellona è abbastanza ampia, anche nel settore inferiore della Curva B, Distinti, solo l’anello superiore è esaurito. Lo stesso discorso vale per gli altri settori, chi è in fila può rimanerci e trovare il biglietto per vedere quella che spero sarà una bellissima partita. Anomalie nella vendita? E’ una cosa che si ripete per ogni partita con grandissima richiesta di biglietti. Attualmente non rileviamo alcun tipo di problema tecnico. Chi va nei punti vendita, ha la disponibilità dei biglietti. Se ci sono problematiche legate ai punti vendita furbastri – che abbiamo già indagato e fatto chiudere – saremo pronti a verificare ed intervenire per prendere le adeguate misure. Al momento vendita fluida e tranquilla, non ho alcuna segnalazione sulla mia scrivania. Alcuni siti di secondary ticket, come ViaGoGo, hanno prezzi assurdi. Sono siti conosciuti e sono conosciute anche le truffe fatte con determinati siti. Non sono biglietti nella disponibilità di questi siti, c’è solo TicketOne su cui possono essere acquistati in via ufficiale. Suppongo che queste persone vadano a cercare biglietti in via ufficiale – perché non ne hanno alcuno in mano – senza un documento, che non è consentito. Qualcuno si rivolge a dei punti vendita per avere dei biglietti, è questo l’unico modo per cui queste persone trovano dei biglietti. Comprare online è possibile su sport.ticketone.it con la Fidelity Card della SSC Napoli, per evitare fenomeni come il bagarinaggio. Chi ha fatto la Card e non è abbonato, può andare direttamente sul sito ad acquistare. Molti non hanno la Card e quindi non possono fare quest’operazione. La disponibilità può essere tranquillamente verificata sul sito, la Curva B non è esaurita del tutto: settori inferiori ancora disponibili”.

La Redazione