Il Lecce ha svolto l’allenamento pomeridiano al Via del Mare, in vista della trasferta napoletana di domenica alle ore 15:00. Non hanno preso parte alla seduta Farias e Saponara (stato influenzale). Hanno svolto lavoro differenziato Babacar, Gabriel, Meccariello e Tachtsidis. Per domani è in programma la rifinitura a porta chiuse al Via del Mare, per poi partire alla volta di Napoli.