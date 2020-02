Le ali nel 4-3-3 del Napoli serviranno a spiccare il volo

LE TENTAZIONI

Per spiccare il volo ci vogliono le ali in un 4-3-3. Uno dei segreti del nuovo Napoli di Ringhio, so-lo lontana parente della squadra impaurita e senza più fame di inizio campionato. Sono appunto la rinascita degli esterni: in abbondanza e con caratteristiche diverse. Quello che ci vuole per far girare al meglio quello che è il sistema di gioco che Gattuso al momento ritiene più affidabile. Fino ad adesso, Callejon ne ha saltate solo due (a Liverpool e col Bologna), ma l’arrivo di Politano fa sì che ci sia una vera alternativa. È stato dirottato dalla parte opposta, Lozano, visto che sulla destra la concorrenza non è di poco conto e occorre trovare qualcuno che possa, di tanto in tanto, far rifiatare Insigne. Fonte: Il Mattino