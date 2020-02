Ufficiale – Prelazione abbonati domani ultimo giorno tagliandi Napoli/Barcellona

I biglietti per la gara di Champions League Napoli – Barcellona che si disputerà il 25 Febbraio 2020 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Giovedì 30 Gennaio 2020 ore 12.00.

In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 23.59 di Giovedì 6 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20, i quali avranno la possibilità di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza.

A partire dalle ore 10 di Venerdì 7 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it .

Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it

PREZZI

Napoli vs Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Fonte: SSC Napoli