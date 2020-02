Il Mattino vota l’attacco azzurro: Milik &CO protagonisti

La vittoria azzurra permette ai partenopei di risalire la china sperando nella scalata europea. Il Mattino giudica l’operato dell’attacco napoletano: Milik protagonista (un goal), ma tanto lavoro per la squadra. Bene anche Callejon, Insigne e Mertens (goal finale per il definitivo poker azzurro).

6,5 CALLEJON

Molto largo: apre il campo e costringe le maglie della difesa della Samp ad allargasi molto, anche troppo. Grazie ai suoi movimenti Milik ha campo libero al centro, così come si possono inserire a meraviglia Zielinski da una parte ed Elmas dall’altra. A proposito del macendone, con Josè l’intesa cresce sempre.



7 MILIK

Gli bastano tre minuti per prendere il tempo a tutti nell’area della Samp e per infilare il pallone alle spalle di Audero. Niente male per ritrovare quella fiducia che sembrava magicamente smarrita. Il gol è l’acuto, ma tutta la sua partita è una magnifica melodia che si intona alla grande con lo spartito di Gattuso.



6,5 INSIGNE

Il fatto che sia così operativo e iperattivo, quasi non fa più notizia. Da un mese a questa parte si è perso il conto dei recuperi difensivi della sua metà campo. Già, perché oramai il Lorenzo 2.0 non è più solo quello dei guizzi e delle giocate utili al limite dell’area avversaria. Argento vivo e pericolo costante.



6,5 MERTENS

Non si vedeva dal 2019 e si ripresenta con una bella grinta. Subito un assist in verticale per Milik con Colley che intercetta con l’unghia del piede. Poi una copertura difensiva da trentuno salulvitutti dopo un errore in impostazione di Demme. Chiude in bellezza gol il gol che mette il punto alla partita. Fonte: Il Mattino