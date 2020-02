Chiariello: “Se il Napoli vuole la Champions, deve avere la media scudetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Lecce da non sottovalutare, classifica da non guardare: bisogna pensare a sé stessi. E’ una questione matematica, il Napoli con 30 punti ne deve giocare ancora 16, le prossime 7 possono prevedere 5 vittorie e 2 pareggi ed andare a 47, ammesso che ne faccia qualcuno in più fino alla fine, non bastano. Quest’anno zona Champions più alta, quarta e quinta a ridosso. Rendiamoci conto che con 66 punti, farebbe un girone di ritorno da scudetto. Se il Napoli vuole un’unica chance di Champions, deve viaggiare a media scudetto”.