Il Mattino vota il centrocampo azzurro: Zielinski Super

La vittoria azzurra permette ai partenopei di risalire la china sperando nella scalata europea. Il Mattino giudica l’operato del centrocampo napoletano: Benissimo tutti, Zielinski il migliore ma tutta la linea mediana è stata protagonista.

6,5 ELMAS

Questa vota il gol è tutto suo. A Reggio Emilia contro il Sassuolo ci aveva messo lo zampino, ma poi il tocco decisivo era stato di Obiang, ma il raddoppio contro la Samp è tutto farina del suo sacco. Bravo non solo nel buttarla dentro, ma anche nel lottare tanto e bene sui palloni che vagano a centrocampo.



6,5 LOBOTKA

Meno irruente di Demme, ma altrettanto prezioso lì in mezzo dove vuole sempre la palla tra i piedi per dare il via all’azione. Prende anche tante botte perché non ha paura di mettere la gamba in ogni contrasto. Ti accorgi della sua importanza quando viene saltato a centrocampo e la Samp sfiora il gol in contropiede.



7 ZIELINSKI

Parla la stessa lingua di Milik, e non solo perché entrambi sono nati in Polonia, visto che dal suo passaggio precisissimo nasce il gol di testa di Arek che sblocca il risultato. Sempre puntuale nella rifinitura alle spalle del tridente, così come negli inserimenti ogni qual volta si apre uno spazio lì davanti.



6,5 DEMME

Entra quando c’è da lottare e da soffrire. Rischia di combinarla grossa perdendo un pallone sanguinoso sulla linea di metà campo. Per sua fortuna Mertens è in copertura e salva la baracca. Poi si fa trovare al posto giusto quando c’è da spingere nella porta vuota un pallone vagante al centro dell’area della Samp. Fonte: Il Mattino