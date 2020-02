Lorenzo: “Io col mister Mancini mi trovo benissimo, sento la sua fiducia”

Samp-Napoli, con Mancini in tribuna, assume poi anche altre connotazioni per Insigne, aiuta a pensare all’Europeo che bussa alla coscienza, a un’estate da arricchire con veroniche e invenzioni. «Io con il mister mi trovo benissimo, sento la sua fiducia e penso che ogni volta che mi abbia convocato sia riuscito a dare le risposte che voleva». L’Europeo, già, ma anche l’Europa, perché il Napoli ci pensava prima della gara con la Sampdoria e non può che ripensarci dopo: 4-2, al termine di 90′ pazzeschi, in cui è stato stritolato tuttò ciò che la squadra si portava, forse nell’inconscio, appresso, dopo la fuga dal ritiro. «Io voglio fare grandi cose con il Napoli per poi fare un grande Europeo».

Fonte: CdS