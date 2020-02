CdS Campania – “E’ TORNATA LA VOGLIA”. Gattuso fa la differenza con i cambi

Show must go on: per novantotto minuti, anche oltre, perché quando Sampdoria-Napoli finisce, nello scintillio di Marassi restano fotogrammi d’un calcio quasi fuori del tempo, abbagliante sino allo stordimento, meraviglioso e affascinante. La chiamano partita ma in realtà è una piéce che s’allunga in una serata gonfia d’emozione: sei gol, due pali e capolavori che restano incollati alla carne: Samp-Napoli va al di là del 2-4, dell’Europa che Gattuso scorge, della salvezza che Ranieri può inseguire nonostante l’amarezza per la sconfitta, perché il calcio è qui, nelle maschere di personaggi che la caratterizzano. Da Milik a Elmas, da Quagliarella a Gabbiadini, da Demme (nomen omen per chi all’anagrafe si chiama Diego) sino a Mertens, c’è un copione avvolgente che delizia. Fonte: C dS