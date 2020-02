SKY – Insigne: “Abbiamo fatto danni, dobbiamo raddrizzare la stagione”

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, a fine gara interviene ai microfoni Sky per commentare la vittoria azzurra in quel di Marassi: “Stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo in settimana. E’ la vittoria del gruppo, si è visto con i ragazzi che sono subentrati e ci hanno dato una grossa mano. Dopo il vantaggio la Samp aveva rimontato, ma abbiamo tenuto duro e siamo stati bravi a riprenderci i tre punti. Questa stagione la possiamo ancora raddrizzare, abbiamo fatto tantissimi danni, ma stiamo lavorando. E dobbiamo continuare a farlo, anche per acciuffare l’Europa”