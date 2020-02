SCUOLA CALCIO ARCI SCAMPIA – Domenica di vittorie per Under 15 e 17

Nella mattina di ieri sono scese in campo in trasferta le compagini della scuola calcio Arci Scampia del presidente Antonio Piccolo e il bilancio è di due successi per Under 15 e 17. Ecco i risultati.

Under 17 Di Roberto vs Arci Scampia 0-2

Under 15 Nocera vs Arci Scampia 1-2

La Redazione