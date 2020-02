Gattuso ritrova i suoi “Galacticos” in panchina

C’è stato ed appena finito un momento difficile. Anche stabilire l’undici da mandare in campo risultava complicato perchè l’infermeria era sempre, incredibilmente, piena. Adesso, invece, rientrano tra i convocati per la sfida di Genova, i cosiddetti “Galacticos”, così come li aveva definiti Gattuso vedendoli nelle tribune del San Paolo. Come si legge su Tuttosport, questa volta i “Galacticos” saranno in panchina. Maksimovic, Koulibaky, Allan, Mertens, saranno subito pronti a scendere in campo, o subentrare e dare il loro contributo.