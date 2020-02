Rinnovo Milik, il polacco vuole una clausola rescissoria bassa, e c’è un perchè

Il Napoli ed Arek Milik non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Secondo il Mattino, il polacco nel suo rinnovo vorrebbe una clausola rescissoria bassa, così da potersi liberare in caso di una proposta da sogno. Ma il Napoli non è molto convinto della cosa, perché se dovesse venderlo, vuole dettare le proprie condizioni economiche. Passando al campo, Arek è da 4 partite( compresa la Coppa Italia) che non va a segno, ma i blucerchiati portano bene. Contro la Samp, Milik l’ha buttata dentro due gare su tre disputate, che sia anche stasera la volta buona.