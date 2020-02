DIFESA – Contro la Sampdoria ballottaggio Meret-Ospina

Questa sera allo stadio “Marassi” di Genova il Napoli cercherà punti contro la Sampdoria, per rientrare con decisione nella zona Europa League. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha un dubbio tra i pali per la sfida contro i liguri, Meret-Ospina. Il portiere colombiano era assente contro la Juventus a causa della febbre, la sensazione, secondo il CdS, dovrebbe spuntarla l’estremo difensore friulano. Per il resto un ballottaggio in difesa tra Maksimovic-Hysaj, con l’ex Empoli in vantaggio sul serbo.

La Redazione