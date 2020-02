Napoli, ecco i motivi per il quale Zielinski non ha ancora rinnovato

Incerto il futuro Piotr Zielinski, il suo rinnovo in maglia azzurra tarda ad arrivare. Il centrocampista polacco, così come il suo connazionale Arek Milik, ha il contratto in scadenza nel 2021. Giuntoli gli ha offerto il rinnovo fino al 2024, con una clausola recissoria imposta dal presidente De Laurentiis tra gli 80-100 milioni, non gradita all’entourage e allo stesso calciatore, che la ritengono eccessiva in caso di offerta importante. FonteGdS.