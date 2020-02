Liguori: “Fin quando l’AIA sarà dipendente, il campionato resta inquinato”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Liguori, direttore TGCOM24: “Non sono né favorevole né contrario alle parole di Commisso: agisce esattamente come agirebbe il capo di un’azienda. E’ americano, noi italiani conosciamo benissimo il calcio italiano. Fin quando l’AIA sarà una federazione dipendente, il campionato resta inquinato. Decisioni che scoraggiano la concorrenza e senza concorrenza non c’è campionato, succede da anni. Ho sentito Capello negare ogni tesi complottista, ma sul secondo rigore è stato onesto: “Non c’era”. Inutile dire che Commisso non capisce di calcio quando sentiamo dire “E’ finita 3-0, il rigore non cambia niente”. Nedved? E’ la quindicesima volta che quando si critica un arbitro arriva Nedved a difendere. Non si sanno difendere da soli? La mia fede calcistica non c’entra niente con quello che dico. La Juve senza aiuti non sarebbe stata la prima in classifica, finirà sempre allo stesso modo”.