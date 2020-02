Tra i dubbi di Gattuso c’è Maksimovic, il serbo non gioca da 55 giorni

I DUBBI CI SONO

Certi dubbi sono proprio meravigliosi, non si vedeva l’ora di arrovellarcisi dentro. Risparmiare Allan, che in ogni caso si è allenato solo due giorni nelle ultime due settimane per il suo viaggio in Brasile e lanciare nella mischia Elmas? La risposta è sì. Tocca ad Elmas (che non gioca titolare in Serie A da Milan Napoli del 23 novembre). E su Maksimovic cosa farà Ringhio? Lo terrà ancora nel suo recinto, puntando ancora su Di Lorenzo centrale, o gli farà prendere confidenza già contro Sampdoria, visto che non gioca da 55 giorni? Gattuso lo terrà ancora a riposo, puntando su Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale. Ovvero la stessa linea a 4 che ha giocato con la Juventus. Ma avercene, di simili problemi con una rosa ampia dove poter scegliere (e mancano ancora all’appello Politano e Fabian). Certi pensieri sono dolci e proustiani come una madeleine. Ed era arrivato il momento di mettersi alle spalle infortuni in serie e giocatori col muso lungo: campionato, poi Coppa Italia e poi le due sfide al Barcellona. C’è tutto per poter trasformare questa in una stagione positiva. E per prima cosa c’è l’uomo giusto in panchina: Gattuso.

BALLOTTAGGI

A Rino piace giocare sulla formazione. Ci sta. È evidente che Di Lorenzo spinge per tornare al suo posto naturale, ma è altrettanto vero che Hysaj dà grandi garanzie nella linea a 4. Ieri mattina ha di nuovo provato a Castel Volturno Hysaj e destra e Di Lorenzo centrale, ma tutto dipende dalle condizioni del serbo. Che ormai ha recuperato al 100%. Vedremo. Tra una settimana ci sarà il tour de force, si giocherà ogni tre giorni, ma oggi è l’ultima occasione per decidere senza pensare alla gara dopo (in 20 giorni, dal 9 al 29 febbraio, il Napoli sarà in campo 6 volte). Fonte: Il Mattino